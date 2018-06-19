قوات حفتر تسيطر على مركز درنة

أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن قوات الجيش أكملت سيطرتها على أحياء مركز مدينة درنة شمال شرق ليبيا.





وذكر مصدر في غرفة عمليات عمر المختار التابعة لقوات حفتر، في حديث إلى بوابة "الوسط" اليوم، أن الجيش "حرر" أحياء مركز المدينة بالكامل من قبضة عناصر "مجلس شورى مجاهدي درنة".





وأضاف المصدر أن قوات الجيش تطارد الآن المسلحين في آخر معاقلهم بسوق الظلام ونهاية أزقة حي المغار.





وأعلن حفتر في مايو الماضي عن إطلاق حملة عسكرية لـ"تحرير" درنة من قبضة المسلحين الإسلاميين، واستطاعت قواته خرق الخطوط الدفاعية للمسلحين ودخول المدينة في أوائل يونيو.



