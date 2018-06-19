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خلال حفل زفافه.. نجل عم محمد صلاح يضع شاشات عملاقة لمتابعة مباراة مصر وروسيا (صور)

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:03 م
خلال حفل زفافه.. نجل عم محمد صلاح يضع شاشات عملاقة لمتابعة مباراة مصر وروسيا (صور)
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أيمن يحيي
 
قام محمد ناجي غالي، ابن عم محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بتحويل حفل زفافه بقرية نجريج مسقط رأس اللاعب، إلى شاشات عملاقة وذلك لإتاحة الفرصة لأهالي القرية وأقارب اللاعب لمتابعة مباراة مصر وروسيا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولي بكأس العالم.


وخصص ابن عم محمد صلاح مكان لسيدات القرية وأمامه شاشة عرض وذلك لاتاحة الفرصة للسيدات من معازيم الفرح لمتابعة المباراة التي يشارك فيها ابن قرية نجريج وإبن عم العريس.


يذكر أن الاعب محمد صلاح قد أحرز اليوم هدف ضربة جزاء في مباراة مصر وروسيا فى كأس العالم.
خلال حفل زفافه.. نجل عم محمد صلاح يضع شاشات عملاقة لمتابعة مباراة مصر وروسيا (صور)
خلال حفل زفافه.. نجل عم محمد صلاح يضع شاشات عملاقة لمتابعة مباراة مصر وروسيا (صور)
خلال حفل زفافه.. نجل عم محمد صلاح يضع شاشات عملاقة لمتابعة مباراة مصر وروسيا (صور)
خلال حفل زفافه.. نجل عم محمد صلاح يضع شاشات عملاقة لمتابعة مباراة مصر وروسيا (صور)
خلال حفل زفافه.. نجل عم محمد صلاح يضع شاشات عملاقة لمتابعة مباراة مصر وروسيا (صور)
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