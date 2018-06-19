"أبو حامد": شرعنا قوانين تغلظ عقوبة جرائم الغش التجاري والاحتكار
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:00 م
جهاد جمال
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على أن إصدار قانون حماية المستهلك الجديد وإعادة تكوين الجهاز سيكون له دور إيجابي على قضية مراقبة الأسواق.
وأضاف "أبو حامد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النيل للأخبار"، مساء الثلاثاء، أنه مع كل مجموعة قرارات إصلاح جديدة نجد استغلال من بعض التجار، حتى وإن لم تكن القرارات لها علاقة بمجال عملهم.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن المجلس أقر قوانين جديدة تغلظ عقوبة الاحتكار والغش التجاري والتلاعب بالأسعار، لافتًا إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية، ومكافحة الفساد والجرائم التي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر له أولوية استراتيجية في رؤية القيادة السياسية.
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