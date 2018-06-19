"داو جونز" يسجل أطول موجة خسائر فى 15 شهرا مع اشتعال الحرب التجارية

خيم الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تهديد "ترامب" بفرض تعريفات إضافية على الصين.





وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض تعريفات إضافية ضد سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بعد أن ردت بكين على الرسوم التي أقرتها واشنطن يوم الجمعة الماضي.





وأصدرت وزارة التجارة الصينية رداً على تحذير "ترامب" مشيرة إلى أن التهديد الأخير بمزيد من الرسوم الجمركية ينتهك المفاوضات السابقة وتوافق الآراء الذي تم التوصل إليه بين الطرفين.





وجاء هبوط "داو جونز" للجلسة السادسة على التوالى ليمحو مكاسب المؤشر خلال هذا العام، ومسجلاً طول موجة خسائر منذ مارس 2017.





وكان سهما شركتا "بوينج" و"كاتيربلر" أبرز الخاسرين حيث تراجعا بنحو 3.8% و3.6% على التوالي.





وعند ختام التعاملات، هبط مؤشر" داو جونز" الصناعي بنحو 1.1% إلى 24700.2 نقطة، فاقداً 287.2 نقطة.





كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4% إلى 2762.5 نقطة، فيما هبط مؤشر "ناسداك" بنحو 0.3% إلى 7725.5 نقطة.





وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنجو 0.3% إلى 95.027 دولار.