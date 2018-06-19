بالأرقام.. منتخب روسيا الأقوى هجومًا في المونديال

تمكن منتخب روسيا من الفوز على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانت بطرسبرج" في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى من كأس العالم.

بهذه النتيجة؛ يضمن منتخب روسيا التأهل لدور الـ 16 من البطولة بصحبة أوروجواي بينما يغادر منتخبي مصر والسعودية المونديال بشكل رسمي بعد الخساراة التي تعرضوا لها.

يعتبر منتخب روسيا هو الأقوى هجومًا بين منتخبات كأس العالم 2018؛ حيثُ سجل لاعبي المنتخب 8 أهداف من 10 تسديدات فقط على المرمى وذلك في أول مباراتين في البطولة وهذا رقم قياسي بالنسبة لمنتخب مضيف منذ عام 1934 حيثُ أن منتخب إيطاليا المضيف سجل 8 أيضًا.

يمتلك منتخب روسيا خط هجوم قوي مكون من ساميدوف الجناح الأيمن، جولوفين صانع الألعاب، تشيرشيف الجناح الأيسر هداف البطولة حاليًا بالتساوي مع كريستيانو رونالدو برصيد 3 أهداف، ومن الملاحظ أن جميع أهداف الدب الروسي كان عن طريق المهاجمين.

استطاع منتخب روسيا أن يتغلب على السعودية في المباراة الأولى بالمجموعة، بخمسة أهداف دون رد سجلها مهاجمي المنتخب الروسي؛ تشيرشيف هدفين وجولوفين ودزيوبا وكازينسكي.

يتبقى أمام منتخب روسيا مباراة واحدة تعتبر تحصيل حاصل أمام أوروجواي، حيثُ ستكون المباراة الثالثة حاسمة لترتيب المنتخبين في المركزين الأول والثاني مع الاعتبار أن فارق الأهداف في صالح منتخب روسيا.

يحتل منتخب روسيا صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط يليه أوروجواي بثلاث نقط ثم مصر والسعودية.