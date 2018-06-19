محافظ دمياط يحيل رئيس مدينة للتحقيق لتقاعسه عن متابعة أعمال النظافة بالحي

قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، إحالة رئيس حي خامس بمدينة دمياط، للتحقيق لتقاعسه في متابعة أعمال النظافة بالحي وذلك أثناء جولته التفقدية اليوم.





وشدد محافظ دمياط، على أنه سيتم إقالة أي رئيس حي أو وحدة قروية، يقصر في أداء دوره في متابعة مستوي النظافة بالحي أو القرية التي يرأسها.



