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محافظ دمياط يحيل رئيس مدينة للتحقيق لتقاعسه عن متابعة أعمال النظافة بالحي

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:52 م
محافظ دمياط يحيل رئيس مدينة للتحقيق لتقاعسه عن متابعة أعمال النظافة بالحي
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قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، إحالة رئيس حي خامس بمدينة دمياط، للتحقيق لتقاعسه في متابعة أعمال النظافة بالحي وذلك أثناء جولته التفقدية اليوم.

وشدد محافظ دمياط، على أنه سيتم إقالة أي رئيس حي أو وحدة قروية، يقصر في أداء دوره في متابعة مستوي النظافة بالحي أو القرية التي يرأسها.

يذكر أن محافظة دمياط سبق وأن قام بإقالة رئيس قرية الشعراء ونائب رئيس مدينة دمياط بسبب التقصير في أعمال النظافة.
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