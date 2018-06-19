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محافظ بورسعيد يؤازر العميد ولاعبي المصري في مران اليوم (صور)

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:48 م
محافظ بورسعيد يؤازر العميد ولاعبي المصري في مران اليوم (صور)
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نيرة الجابري
 

حضر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عصر اليوم الثلاثاء تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري علي ستاد المصري وذلك لدعم الجهاز الفني بقيادة العميد حسام حسن والتأكيد علي استمراره مع الفريق

ووجه الغضبان الشكر لجميع اللاعبين علي أدائهم خلال الفترة الماضية والتي أثمرت تلك الجهود عن مشاركة الفريق في الكأس الكونفدرالية للعام الثالث علي التوالي

وأكد محافظ بورسعيد من خلال حضوره اليوم مران الفريق علي أن بورسعيد وجميع أجهزتها تدعم الكيان الكبير للنادي المصري ومساندة له

محافظ بورسعيد يؤازر العميد ولاعبي المصري في مران اليوم (صور)
محافظ بورسعيد يؤازر العميد ولاعبي المصري في مران اليوم (صور)
محافظ بورسعيد يؤازر العميد ولاعبي المصري في مران اليوم (صور)
محافظ بورسعيد يؤازر العميد ولاعبي المصري في مران اليوم (صور)
محافظ بورسعيد يؤازر العميد ولاعبي المصري في مران اليوم (صور)
محافظ بورسعيد يؤازر العميد ولاعبي المصري في مران اليوم (صور)
طباعة
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