روسيا تحقق رقما قياسيا على حساب 4 قارات مختلفة





حقق منتخب روسيا، رقما قياسيا بعد الانتصار علي منتخب مصر، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم.





وجاء آخر 4 انتصارات لمنتخب روسيا في البطولات الكبرى، ضد منتخبات من 4 قارات: السعودية (آسيا) ونيوزيلندا (أوقيانوسيا) والتشيك (أوروبا) ومصر (أفريقيا).





وتأهل منتخب روسيا، إلي الدور ال16 من بطولة كأس العالم، بعد تحقيق انتصارين علي منتخب السعودية بخماسية نظيفة، وبثلاثية علي مصر.



