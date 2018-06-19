روسيا تحقق رقما قياسيا على حساب 4 قارات مختلفة
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:42 م
أحمد عصام
حقق منتخب روسيا، رقما قياسيا بعد الانتصار علي منتخب مصر، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم.
وجاء آخر 4 انتصارات لمنتخب روسيا في البطولات الكبرى، ضد منتخبات من 4 قارات: السعودية (آسيا) ونيوزيلندا (أوقيانوسيا) والتشيك (أوروبا) ومصر (أفريقيا).
وتأهل منتخب روسيا، إلي الدور ال16 من بطولة كأس العالم، بعد تحقيق انتصارين علي منتخب السعودية بخماسية نظيفة، وبثلاثية علي مصر.
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