عاجل.. أول تعليق من كوبر بعد الخسارة أمام روسيا

تلقي المنتخب المصري الهزيمة أمام منتخب روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، ليودع المونديال بصورة رسمية.

وعلق الأرجنتيني هيكتور كوبر علي هزيمة الفراعنة بقوله: "لعبنا مباراة جيدة واللاعبين جميعاً أدوا ما عليهم، نحن تقريبا ودعنا المونديال، لكن هذه هي كرة القدم".

وكان الفراعنة قد تلقوا الهزيمة أمام منتخب أوروجواي بهدف نظيف في الجولة الأولى، ليصبحوا بدون نقاط ويعودوا لأرض الوطن خالين الوفاض.