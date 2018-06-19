بعد خسارته أمام روسيا.. رواد تويتر للمنتخب: زعلانين لكن معاك

عقب خسارة منتخب مصر من روسيا 1/3 خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب كريستوفسكى بمدينة سانت بطرسبرج فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس العالم، حرص رواد موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر "تويتر" على الوقوف بجانب المنتخب الوطني.





وتعددت التعليقات، عقب انتهاء المباراة التي أقيمت في الثامنة من مساء اليوم، وهو ما نرصده في السطور التالية.





"زعلانين بس برضو معاك"

في البداية قال باسم: " طب انا لو بشجع فريق ومش عاجبني هسيبه.. بس ماينفعش ابطل اني اشجع منتخب بلدي.. زعلانين بس برضو معاك".





"ملناش حظ"

وقال محمد: " ايه ياجدعان احنا هنروح كل ٢٨ سنة نحط بلن و نرجع ولا ايه ؟!"، وأضاف عمرو: " ملناش حظ".





"شكرا لكل اللاعيبة الي مقصرتش"

وقال خالد: " قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على كل حال"، وأضاف محمد: " شكرا لكل اللاعيبة الي مقصرتش وعملت الي عليها ".





انتهت بطولة .. ولم تنتهي البطولات

وقال مروة: " كنا محتاجين نثبت شوية الخمس دقايق من بعد الهدف الاول .. كانت الحسابات هتبقى غير .. قدر الله وما شاء فعل ".





بينما قال طارق: " ياخسارة الحلم اللي ضاع "، وتابع أحمد: " هذه ليست نهاية العالم انتهت بطولة .. ولم تنتهي البطولات لابد من النظر إلى القادم .. ولا نندم على السابق".





وخسر منتخب مصر من روسيا 1/3 خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب كريستوفسكى بمدينة سانت بطرسبرج فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس العالم.





سجل ثلاثية روسيا أحمد فتحى بالخطأ فى مرماه، ودينيس تشيريشيف، وأرتيم دزوبا، فيكما سجل محمد صلاح هدف مصر من ضربة جزاء.





وبذلك تقترب مصر من وداع كأس العالم بنسبة كبيرة للغاية، وتحتاج لمعجزة من أجل البقاء فى البطولة، تتمثل فى خسارة أوروجواى من السعودية وروسيا، مقابل فوز مصر بعدد وافر من الأهداف على السعودية.