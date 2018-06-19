بعد هزيمتها أمام السنغال.. كل ما تريد معرفته عن بولندا

لم تستطع بولندا أن تحرز تقدمًا أمام نظيرها السنغالي، اليوم، الثلاثاء، بملعب "أتكريت أرينا"، في ختام منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم روسيا 2018، وأنتهت المباراة بفوز السنغال بهدفين مقابل هدف لبولندا، وفي السطور التالية نعرض أبرز المعلومات حول جمهورية بولندا.

تاريخ بولندا

شهدت بولندا العديد من التغيرات السياسية على الصعيد العام، فكان أول ملك بولندي لها يدعى خروبري عام 1025، حتى أدرجت ضمن أجزاء الإمبراطورية الرومانية المقدسة عام 1163، وقُسمت بولندا 3 مرات أعوام 1772، 1793 و1795، وفي خضم خضم أحداث الحرب العالمية الأولى 1914 – 1919 حتى أعلنت جمهورية بولندا عام 1918، وفي عام 1955 أُسس حلف وارسُو، بدأت الحركة الديمقراطية بالصعود في بداية الثمانينات إلى أن تمكنت عام 1989 من تشكيل أول حكومة بدون رئيس شيوعي ليخ فاونسا، وفي عام 1990 أول رئيس للبلاد منتخب، وفي العام التلي أصبحت بولندا عضو بالمجلس الأوروبي، وفي عام 1999 أصبحت عضوًا بحلف شمال الأطلسي (الناتو) وفي يوم 1 مايو 2004 أصبحت بُولندا عضوًا في الاتحاد الأوربي.

نسبة البولنديون

البولنديون هم الغالبية العظمى بجمهورية بولندا، مع أقليات غجرية وأوكرانية وروسية بيضاء، وجاليات فيتنامية ويونانيون ومقدونيون.

عدد السكان

يزيد عدد سكان بولندا اليوم عن 40 مليون نسمة، فيما تعتبر اللغة البولندية لغة البلاد الرسمية، ويدين أكثر من 90% بالمسيحية الكاثوليكية مع بعض الأقليات الدينية.

الأعياد

تتميز بولندا بالعديد من العطل والأعياد الرسمية وهي رأس السنة الميلادية في الأول من يناير، عيد الفصح، عيد العمال "1مايو"، ويوم الدستور "3 مايو"، عيد العنصرة "سابع خميس بعد عيد الفصح"، عيد القربان "تاسع خميس بعد عيد الفصح"، عيد الصعود "15 أغسطس"، عيد جميع القديسين "الأول من نوفمبر"، وليلة وعيد الميلاد المجيد "25-26 ديسمبر"، وعيد الاستقلال "11 نوفمبر".

الزراعة عماد الاقتصاد البولندي

تعد الزراعة عماد الاقتصاد البولندي بجانب الصناعة، حيث الصناعة تسهم في نصف الدخل القومي، فيما يأتي 60% من الأراضي البولندية زراعة، ومن أهم الصناعات بناء السفن والسيارات والآلات الكيميائية وتكرير البترول والزجاج والمنسوجات، أما الزراعة فمن أهم المحاصيل الزراعية القمح والشعير، هذا إلى جانب الشوفان والجودار، وهو المحصول الأول، والبنجر السكري، والبطاطس والخضر، كما تغطي الغابات ربع مساحة بولندا.

الرياضة

تعد كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في البلاد، مع تاريخ غني من المنافسة الدولية، بالإضافة إلى سباقات المضمار والميدان وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والملاكمة، وسباق الدراجات النارية، والقفز للتزلج، التزلج، الجليد الهوكي والتنس والمبارزة والسباحة ورفع الأثقال هي الرياضة الشعبية الأخرى.