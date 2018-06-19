90 جنيه ارتفاع فى أسعار الأسمنت خلال الأسبوع العيد

قال عبد العزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسمنت ارتفعت بقيمة تتراوح بين 55 و90 جنيهًا فى أسبوع.





وأضاف قاسم، أن سعر طن أسمنت "طرة "، و"النصر"، و"وادي النيل" وصل إلى 990 جنيهًا، بدلًا من 900 جنيهًا.





كما ارتفع سعر طن أسمنت " المسلح" إلى 910 جنيهات، بدلًا من 855 جنيهًا، و"القومية للأسمنت" إلى 930 جنيهًا بدلًا من 860 جنيهًا، وأسمنت "بني سويف" إلى 890 جنيهًا، بدلًا من 820 جنيها، بحسب ما قاله قاسم.





وأرجع قاسم، ارتفاع أسعار الأسمنت إلى ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة الطلب بعد انتهاء شهر رمضان.





ورفعت الحكومة بداية من التاسعة من صباح السبت الماضي أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4% و66.5%، حسب نوع المنتج البترولي.





ولم ترفع الحكومة أسعار الغاز للمصانع كما لم ترفع أسعار المازوت على مصانع الأسمنت، لكنها رفعت أسعار السولار الذي يعتبر أحد عناصر تكلفة نقل الأسمنت ومستلزمات إنتاجه.





وتوقع عبد العزيز ارتفاع أسعار الأسمنت مرة أخرى بنسبة 10%، خلال الفترة المقبلة.





وكانت أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الشهور الأولى من 2018 لتتجاوز مستوى ألف جنيه للطن لأول مرة، ولكنها تراجعت مرة أخرى تحت هذا المستوى خلال الشهر الماضي.