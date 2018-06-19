أبو تريكة: لا تذبحوا لاعبي مصر.. بل كرموهم "فيديو"

وجه محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر السابق، رسالة إلى الجمهور المصري والإعلام عقب الهزيمة بثلاثية من روسيا، باحترام وتقدير لاعبي مصر لأنهم في الأخير نقلوا المنتخب إلى العالمية.



قال أبو تريكة، خلال الاستوديو التحليلي على قناة "بي إن سبورت": "لن أتحدث عن خطأ أحمد فتحي لأنه وارد في كرة القدم وهي قاسية في بعض الأحيان".



تابع: "لا يجب أن نحمل بعض اللاعبين مسؤولية الخسارة، لا تذبحوا لاعبي المنتخب لأنهم قدموا أفضل ما لديهم هذا الجيل مميز ويجب الحفاظ عليه ولن نكرر عقدة الـ28 عامًا".



وواصل: "أقول للاعبي منتخب مصر أنتم عودتونا على العالمية، ولابد من التأهل لمونديال قطر 2022".