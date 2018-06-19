16 لاعبا توجوا بجائزة الأفضل في الجولة الأولى من المونديال.. تعرف عليهم





انتهت مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم بروسيا، حيث شهدت عدة مفاجات بداية من مباراة الافتتاح وفوز كبير لروسيا على السعودية بخماسية نظيفة، وسقوط ألمانيا أمام المكسيك بهدف دون رد، وتعادل البرازيل أمام سويسرا بهدف لمثله.

وشهدت مباريات الجولة الأولى، تألق عدد كبير من اللاعبين، والذين حفروا أسمائهم بأحرف من نور، ونجحوا في الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي هذا التقرير يستعرض "الفجر الرياضي" اللاعبون الذين نالوا جائزة الأفضل في كل مباراة على مدار الجولة :-

1 – دينيس تشيرشيف

يعد دينيش تشيرشيف أول لاعب في بطولة كأس العالم أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب وذلك في مباراة روسيا أمام السعودية بعدما أحرز هدفين بطريقة رائعة في المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بخماسية نظيفة.

2 – محمد الشناوي

حصد حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي جائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام الأوروجواي رغم خسارته بهدف نظيف، إلا أن الشناوي قدم مستوى مذهل في المباراة ونجح في التصدي لـ4 فرص محققة للتسجيل.

3 – أمير حارث

حصل أمير حارث لاعب شالكة على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب المغرب أمام إيران والتي خسرها أسود الأطلسي بهدف نظيف.

وعلى الرغم من خسارة أسود الأطلسي اللقاء إلا أن لاعب شالكة قدم مباراة مميزة.

4 – كريستيانو رونالدو

حصد نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في مباراة البرتغال أمام إسبانيا والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم.

وجاء حصول رونالدو على الجائزة بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في المباراة المثيرة.

5 – جريزمان

فاز لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان بجائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا أمام أستراليا والتي انتهت بفوز الديوك الفرنسية بهدفين مقابل هدف.

وسجل جريزمان الهدف الأول لمنتخب بلاده في المباراة، كما ظهر بمستوى جيد.

6 – هانس هالدورسون

توج هانس هالدورسون حارس مرمى منتخب أيسلندا بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وزاد هالدورسون عن مرماه في المباراة، وظهر بمستوى رائع وتصدى لأكثر من هدف محقق لنجوم التانجو.

7 – يوسف بولسن

حصل يوسف بولسن لاعب منتخب الدنمارك على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام بيرو، والتي انتهت على واقع فوز الدنمارك بهدف نظيف.

وأحرز بولسن هدف المباراة الوحيد والفوز لفريقه ليحصد 3 نقاط مهمة في بداية مشواره بالبطولة.

8 – لوكا مودريتش

توج لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا والتي انتهت لصالح الكروات بهدفين نظيفن.

وظهر مودرينتش بمستوى مميز في المباراة، كما نجح في إحراز الهدف الثاني.

9 – أليسكندر كولارف

فاز الظهير الأيسر لنادي روما بجائزة أفضل لاعب في مباراة صربيا أمام كوستاريكا، في المباراة التي انتهت بفوز صرييا بهدف نظيف.

وجاء فوز كولاروف بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما أحرز هدف الفوز لمنتخب بلاده والنقاط الثلاث من ضربة حرة مباشرة بطريقة رائعة.

10 – لوزانو

توج هيرفينج لوزانو بجائزة أفضل لاعب في مباراة المكسيك أمام ألمانيا والتي فاز فيها المنتخب المكسيكي بهدف نظيف.

وجاء فوز لوزانو بعدما ظهر بمستوى مميز في اللقاء، حيث أحرز هدف المباراة الوحيد والفوز للمكسيك.

11 – كوتينيو

فاز فيليب كوتينيو لاعب منتخب البرازيل بجائزة أفضل لاعب في مباراة السيليساو أمام سويسرا، والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاء فوز كوتيينو بالجائزة بعدما قدم مباراة جيدة، حيث أحرز هدف نجوم السامبا في اللقاء.

12 – أندرياس جرانكفيست

حصل مدافع منتخب السويد على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية والتي انتهت بفوز السويد بهدف نظيف.

وجاء حصول جرانكفيست على الجائزة بعدما أحرز هدف المباراة الوحيد والثلاث نقاط للسويد من ركلة جزاء والذي منحهم 3 نقاط هامة.

13 – لوكاكو

حصل روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام بنما والتي اتنهت بفوز رفقاء إيدين هازارد بثلاثية نظيفة.

وجاء فوز لوكاكو بهذه الجائزة بعدما سجل هدفين في المباراة.

14 – هاري كين

فاز هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام تونس، والتي انتهت بفوز الإنجليز بهدفين مقابل هدف.

وجاء تتويج كين بالجائزة بعدما أحرز هدفين قاد بهم إنجلترا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

15 – أوساكو

حصل لاعب منتخب اليابان أوساكو على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كولومبيا بعدما قاد الكومبيوتر الياباني لتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز الهدف الثاني في اللقاء.





16 – مياي نيانغ





توج السنغالي مياي نيانغ بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام بولندا ضمن مباريات الجولة الأخيرة، من بطولة كأس العالم، بعدما أحرز الهدف الثاني لأسود التيرانجا في المباراة ليحصد منتخب السنغال 3 نقاط هامة في بداية مشواره بالمونديال.



