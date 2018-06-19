محمد صلاح يُنهي أسطورة مجدي عبد الغني ويسجل للفراعنة بالمونديال بعد 28 عامًا

سجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الأول للفراعنة في كأس العالم في شباك المنتخب الروسي في المباراة المقامة بينهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالمونديال.



وسجل "صلاح" هدف مصر في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.



ويعتبر هذا الهدف الاول للمنتخب المصري في كأس العالم منذ 28 عامًا وتحديدًا منذ هدف مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق في شباك هولندا خلال مونديال إيطاليا 1990 في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.