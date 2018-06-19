تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة لها



وتقام المباراة يوم الاثنين الموافق 25 يونيو المقبل في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.



سوف يتم إذاعة مباراة مصر وروسيا الحاسمة في المجموعة الأولى عبر قناة "بي إن سبورت ماكس" كما إن قناة "بي إن سبورت HD" المفتوحة ستنقل المباراة أيضًا مباشرةً من خلال التردد التالي على النايل سات: 12475 استقطاب عمودي - 27500.



يذكر أن المنتخب المصري يقع في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات السعودية وروسيا والأوروجواي .

يتأهب منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر لمواصلة مشواره في بطولة كأس العالم، من خلال مواجهة مرتقبة مع منتخب السعودية ، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى بكأس العالم.