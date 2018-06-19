ستولتنبرغ: على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدم السماح بتصدع الغرب

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى التعاون الوثيق بين الحلف والاتحاد الأوروبي للحيلولة دون وقوع انشقاق بين الدول الغربية.





وحذر ستولتنبرغ في مقال رأي بقلمه نشر اليوم الثلاثاء في صحيفة "الغارديان" البريطانية من أن الخلاقات الجدية بين الولايات المتحدة خلال حكم الرئيس دونالد ترامب، وحلفائه الغربيين لا تزال قائمة، معربا عن عدم ثقته في بقاء العلاقات عبر الأطلسي بين البلدان والتحالف العسكري على قيد الحياة. كما نقلت "روسيا اليوم"





وأشار ستولتنبرغ إلى أنه: "ثمة خلافات حقيقية بين الولايات المتحدة وحلفائها إزاء كثير من المسائل، مثل التجارة وتغيير المناخ والاتفاقية النووية مع إيران، التي لن تختفي بين ليلة وضحاها. ولا وثيقة رسمية على أن العلاقات عبر الأطلسي ستزدهر للأبد، ولا يعني ذلك أن انهيار التحالف أمر وشيك. لدينا القدرات على الاحتفاظ به بالإضافة إلى كافة المكاسب المتبادلة التي نحصدها".





ويعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن ذلك يتطلب عملا شاقا وإرادة سياسية، مشيرا إلى أن الأخطار التي لا يمكن التنبؤ بها، مثل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والهجمات السيبيرانية، هي الأسباب الرئيسية للحفاظ على الوحدة.





وأعلن ستولتنبرغ مجددا عن الخطر المنبعث من روسيا التي، بحسب اعتقاده، "تستخدم القوة ضد جاراتها وتحاول التدخل في شؤوننا الداخلية"، مشيرا إلى أنه يجب أن يعكف جميع أعضاء الحلف على تجنب التصدع في وحدته وإزالة الخلافات وتجاوز التأثير السلبي على التعاون في مجال الأمن.



