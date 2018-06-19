بوتين يبحث مع الرئيس البيلاروسي القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه ناقش مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ضمان القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد.





وقال بوتين للصحفيين، بعد اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد "لقد جرى طرح قضايا تعزيز التعاون في مجال السياسة الخارجية، وضمان القدرة الدفاعية والأمن لدولة الاتحاد".





وأضاف بوتين، أنه جرى التأكيد على برنامج الإجراءات المنسقة بين البلدين على الساحة الدولية للفترة من 2018 إلى 2019.





ووافق مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد الذي جرى عقده اليوم الثلاثاء في مينسك، على برنامج العمل المشترك في مجال السياسة الخارجية للبلدين للفترة 2018-2019.





وتجدر الإشارة إلى أن دولة الاتحاد روسيا — بيلاروس، هي مشروع اتحاد يجمع روسيا وجمهورية بيلاروس في فضاء سياسي واقتصادي وعسكري وجمركي وقانوني وإنساني وثقافي، وينظم على مراحل. حيث إنه وبعد انهيار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وإنشاء رابطة الدول المستقلة، منذ عام 1992 ، استمرت عملية تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وبيلاروس داخل هذه المنظمة.



