عاجل.. محمد صلاح يكسر أسطورة مجدي عبد الغني في كأس العالم

نجح محمد صلاح لاعب منتخب مصر في إحراز الهدف الأول للفراعنة في كأس العالم، عن طريق ركلة جزاء وذلك في مباراة روسيا المقامة ضمن مباريات الجولة الثانية من المونديال.









وفك صلاح صيام الفراعنة عن إحراز الأهداف في المونديال منذ أخر هدف سجله مجدي عبد الغني في مرمى هولندا في كأس العالم 1990 بمرمى منتخب هولندا.



