ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. محمد صلاح يكسر أسطورة مجدي عبد الغني في كأس العالم

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:29 م
عاجل.. محمد صلاح يكسر أسطورة مجدي عبد الغني في كأس العالم
طباعة
علي نبوي
 
نجح محمد صلاح لاعب منتخب مصر في إحراز الهدف الأول للفراعنة في كأس العالم، عن طريق ركلة جزاء وذلك في مباراة روسيا المقامة ضمن مباريات الجولة الثانية من المونديال.


وفك صلاح صيام الفراعنة عن إحراز الأهداف في المونديال منذ أخر هدف سجله مجدي عبد الغني في مرمى هولندا في كأس العالم 1990 بمرمى منتخب هولندا.

المزيد عن: مونديال روسيا منتخب مصر محمد صلاح في المونديال محمد صلاح مجدي عبد الغني مباراة مصر وروسيا كأس العالم صلاح اليوم صلاح روسيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كولومبيا
1
x
14:00
2
اليابان
بولندا
1
x
17:00
2
السنغال
روسيا
3
x
20:00
1
مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/19/2018 9:56:15 PM