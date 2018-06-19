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أحمد فتحي يسجل الهدف العكسي الخامس في مونديال روسيا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:19 م
أحمد فتحي يسجل الهدف العكسي الخامس في مونديال روسيا
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علاء خليف
 
سجل المنتخب الروسي الهدف الأول في شباك منتخب مصر خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا بالجولة الثانية للمجموعة الأولي في بطولة كأس العالم 2018.

وجاء الهدف بخطأ من أحمد فتحي الظهير الأيمن للمنتخب المصري في الدقيقة 46.

ويعتبر هذا الهدف العكسي الخامس في بطولة كأس العالم 2018، بعد هدف المغربي "عزيز بوهدوز" لصالح إيران، وهدف الاسترالي "عزيز بيهيتش" للمنتخب الفرنسي، وهدف النيجيري "إيتيبو" لصالح منتخب كرواتيا، وهدف البولندي تياجو كيوينك.

كما يعد هذا الهدف العكسي رقم 46 في تاريخ بطولة كأس العالم منذ إنطلاقها عام 1930.
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