باحث سياسي: ليس هناك فرق بين أمريكا وإسرائيل بالنسبة لسوريا



وأضاف شحاتة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "النيل للأخبار" أن ما تقوم به اسرائيل من ضربات عسكرية يكون تحت إشراف أمريكا وبموافقتها.



وأوضح الباحث السياسي، أن الغارة الجوية التي استهدفت موقعا لقوات الحشد الشعبى العراقي في منطقة حدودية فى شرق سوريا، لم تتم إلا بتقديم أمريكا معلومات لإسرائيل وتمهيد جوي، مشيرًا إلى أن التعاون بينهما على قدم وساق.





قال الدكتور شريف شحاتة، الباحث السياسي، إنه ليس هناك فرق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بالنسبة لسوريا، مشيرا إلى أن تحالف أمريكا يشترك فيه إسرائيل وفرنسا وبريطانيا والمانيا وإيطاليا.