ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

باحث سياسي: ليس هناك فرق بين أمريكا وإسرائيل بالنسبة لسوريا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:16 م
باحث سياسي: ليس هناك فرق بين أمريكا وإسرائيل بالنسبة لسوريا
طباعة
جهاد جمال
 
قال الدكتور شريف شحاتة، الباحث السياسي، إنه ليس هناك فرق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بالنسبة لسوريا، مشيرا إلى أن تحالف أمريكا يشترك فيه إسرائيل وفرنسا وبريطانيا والمانيا وإيطاليا. 

وأضاف شحاتة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "النيل للأخبار" أن ما تقوم به اسرائيل من ضربات عسكرية يكون تحت إشراف أمريكا وبموافقتها.

وأوضح الباحث السياسي، أن الغارة الجوية التي استهدفت موقعا لقوات الحشد الشعبى العراقي في منطقة حدودية فى شرق سوريا، لم تتم إلا بتقديم أمريكا معلومات لإسرائيل وتمهيد جوي، مشيرًا إلى أن التعاون بينهما على قدم وساق.

المزيد عن: مصر سوريا اسرائيل اخبار مصر أمريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كولومبيا
1
x
14:00
2
اليابان
بولندا
1
x
17:00
2
السنغال
روسيا
3
x
20:00
1
مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/19/2018 9:56:18 PM