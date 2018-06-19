الأهداف العكسية و"الخيبة" العربية ورونالدو الهداف ضمن أبرز الظواهر الرقمية بالجولة الأولي للمونديال





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام والإحصائيات والظواهر من الجولة الأولي للمونديال:-





- الأهداف:

شهدت مباريات الجولة الأولي للمونديال تسجيل 38 هدفًا خلال 16 مباراة بالبطولة حتي الآن، وكانت مباراتي (أسبانيا 3 - 3 البرتغال)، و(السعودية 0 - 5 روسيا) الأكثر تهديفًا في أولي جولات المونديال.



- الكروت الملونة:

تم إشهار الكارت الأصفر 49 مرة خلال مباريات الجولة الأولي لبطولة كأس العالم 2018، وكانت أكثر المباريات التي شهدت "إنذارات" بالبطولة مباراة "بلجيكا وبنما" وشهدت اشهار البطاقات الصفراء لـ8 لاعبين، بينما تم اشهار الكارت الأحمر مرة وحيدة للاعب الكولومبي "كارلو سانشيز" في لقاء منتخب بلاده ضد اليابان والذي حسمه الأخير بنتيجة 2-1



- الهداف:

يتصدر البرتغال كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي بطولة كأس العالم حتي الآن برصيد 3 أهداف سجلها في شباك المنتخب الأسباني في اللقاء الذي انتهي بالتعادل 3/3، ويليه كل من الإنجليزي هاري كين، والبلجيكي لوكاكو، والاسباني دييجو كوستا، والروسي تشيريشيف وسجل كل منهما هدفين.



- الأهداف العكسية وركلات الجزاء:

شهدت مباريات الجولة الأولي تسجيل 4 أهداف عكسية عبر كل من، المغربي "عزيز بوهدوز" - الاسترالي "عزيز بيهيتش" - النيجيري "إيتيبو" - البولندي "تياجو كيونيك".



بينما تم احتساب 9 ركلات جزاء خلال مباريات الجولة الأولي للمونديال، تم تسجيل 7 ركلات وإضاعة ركلتين.



- "صفر" عربي:

فشلت المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في البطولة في تحقيق أي إنتصار خلال الجولة الاولي للمونديال، حيث خسروا جميعًا ولم يسجلوا سوي هدفًا وحيدًا للمنتخب التونسي، وجاءت نتائجهم كالتالي (مصر 0 - 1 أوروجواي)، (روسيا 5 - 0 السعودية)، (المغرب 0 - 1 إيران)، (تونس 1- 2 إنجلترا).



- أهداف قاتلة:

شهدت مباريات الجولة الأولي لكأس العالم تسجيل 8 أهداف في اللحظات القاتلة للمباريات، وكانت المنتخبات العربية الأكثر ضررًا من أهداف اللحظات الأخيرة، حيث سقط منتخب مصر بهدف لأورجواي في الدقيقة 89، كما خسر منتخب المغرب بهدف عكسي أمام إيران في الدقيقة 95، وسقط المنتخب التونسي بنتيجة 2-1 أمام إنجلترا وجاء هدف الفوز في الدقيقة 91، حتي منتخب السعودية الذي خسر بخماسية نظيفة تم تسجيل هدفين منهما في الوقت بدل الضائع (+90).



- خسارتين أوروبيتين:

لم يخسر سوي منتخبين فقط من أوروبا في مباريات الجولة الاولي لبطولة كأس العالم، الأول هو المنتخب الألماني والذي تلقي هزيمة مفاجئة أمام منتخب المكسيك بهدف دون رد، والثاني منتخب بولندا الذي خسر أمام السنغال بهدفين مقابل هدف.



- مستر أسيست:

اللاعب الروسي "جولوفين" يتصدر ترتيب صانعي الألعاب في بطولة كأس العالم 2018 حتي الآن، حيث صنع هدفين في فوز فريقه الساحق علي منتخب السعودية بخماسية نظيفة.

اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 والمقامة حاليًا في "روسيا" وذلك بمباراة منتخب السنغال مع نظيره البولندي في المجموعة الثامنة، والذي حسمها "أسود التيرانجا" لصالحه بهدفين مقابل هدف.