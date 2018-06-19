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ميناء الحديدة.. أخر شرايين الحوثي البحرية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:13 م
ميناء الحديدة.. أخر شرايين الحوثي البحرية
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هدى عبدالرازق
 
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد أهمية تحرير ميناء الحديدة من مليشيا الحوثي.

حيث يعد ميناء الحديدة، أخر شرايين الحوثي البحرية، كما أن تحرير الميناء سيوقف تزويد إيران للميليشيات بالأسلحة والصواريخ، بالإضافة إلى أن تحرير الميناء سيفتح الطريق لتحرير بقية محافظات اليمن.

وسيساعد تحرير ميناء الحديدة في تأمين حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وسيؤمن وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.
المزيد عن: تحرير الحديدة الحوثي الحديدة
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