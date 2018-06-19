

حيث يعد ميناء الحديدة، أخر شرايين الحوثي البحرية، كما أن تحرير الميناء سيوقف تزويد إيران للميليشيات بالأسلحة والصواريخ، بالإضافة إلى أن تحرير الميناء سيفتح الطريق لتحرير بقية محافظات اليمن.



وسيساعد تحرير ميناء الحديدة في تأمين حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وسيؤمن وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.



تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد أهمية تحرير ميناء الحديدة من مليشيا الحوثي.