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مرتضى منصور: أشكر وزير الرياضة.. ومستعد للتعاون مع الخطيب

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:09 م
مرتضى منصور: أشكر وزير الرياضة.. ومستعد للتعاون مع الخطيب
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وجه المستشار مرتضى منصور، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على تواجده داخل نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه بمناسبة هذه الزيارة سيعود النادي لاستقبال كل الاعضاء التابعين لوزارة الشباب والرياضة.

 

وتابع:"على استعداد كامل للتعاون مع الكابتن محمود الخطيب في حالة وجود دعوة شخصية من معالي وزير الشباب والرياضة".

 

وأكمل:" انبه على اننا لانقبل المساس العلاقات المصرية السعودية، ترك الشيخ هو وزير سعودي. وله كل الاحترام".

المزيد عن: وزير الرياضة مرتضى منصور الزمالك
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