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حصاد المجموعة الثامنة - السنغال تحصد أول 3 نقاط.. واليابان تسقط كولومبيا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:10 م
حصاد المجموعة الثامنة - السنغال تحصد أول 3 نقاط.. واليابان تسقط كولومبيا
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عمرو مصطفي
 
انتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا.

وتضم المجموعة الثامنة كلاً من اليابان وكولومبيا والسنغال وبولندا.

افتتح منتخب اليابان مباريات المجموعة الثامنة أمام نظيره الكولومبي ، وحقق الكمبيوتر الياباني فوزاً غالياً على حساب كولومبيا بهدفين لهدف.

سجل لمنتخب اليابان أوساكو من ركلة جزاء، وشينجي كاجاوا، فيما جاء هدف كولومبيا كوينترو.

سجلت المباراة حصول اليابان على أول ركلة جزاء خلال مشاركته في كأس العالم،حيث شارك المنتخب الياباني في نهائيات كأس العالم 5 مرات قبل النسخة الحالية، بطولات 1998 و2002 و2006 و2010 و2014.


وفي نفس المجموعة، حصد منتخب السنغال أول ثلاث نقاط له بمونديال روسيا بعد التغلب على بولندا بهدفين لهدف.

سجل للسنغال اللاعب مابي نيانج وتياجو سونيك، فيما جاء هدف بولندا اللاعب جريجورز كريتشوفياك.


- المجموعة الثامنة :-

1- السنغال 3 نقاط. 
2- اليابان 3 نقاط. 
3- كولومبيا 0 نقاط. 
4- بولندا 0 نقاط
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