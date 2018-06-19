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هبة علي: الثورة الصناعية الرابعة تربط كافة مراحل الإنتاج بشبكة موحدة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:10 م
هبة علي: الثورة الصناعية الرابعة تربط كافة مراحل الإنتاج بشبكة موحدة
هبة على
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كساب أحمد
 
قالت الدكتورة هبة علي، أستاذ مساعد التمويل في الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الثورة الصناعية الرابعة لها الكثير من الأثار الإيجابية مثل ربط كافة مراحل الإنتاج بشبكة موحدة قادرة على التوقف ذاتيًا دون أي خطأ.

وتابعت "علي"، خلال حوارها ببرنامج "أسواق وأعمال"، المذاع على فضائية "onlive"، مساء الثلاثاء، أن الثورة الصناعية الرابعة ستوفر الكثير من الوقت والمال والجهد في المصانع، وهذا يعني أن التكلفة الإنتاجة في الثورة الرابعة ستكون أقل بكثير مما هو موجود الآن.
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