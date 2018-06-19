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رئيس مدينة دسوق يوجه بصيانة الإنارة بموقف السيارات العمومي (صور)

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:07 م
رئيس مدينة دسوق يوجه بصيانة الإنارة بموقف السيارات العمومي (صور)
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سمر بسيونى
 
وجه اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الثلاثاء، مسؤلى قسم الكهرباء بالوحدة بسرعة عمل الصيانة اللازمة لمواقف السيارات عقب شكاوى السائقين، وقام رجب الراعى، رئيس قسم الانارة العامة بالوحدة، وفريق العمل بالتوجه لمجمع المواقف والقيام بعمل الصيانة اللازمة.

وقال رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تم انارة وتزويد كشافات بالموقف العمومي وايضًا تركيب كشافات ليد بشارع المطحن، فضلًا عن العمل بمشروع الانارة العامة بطريق دسوق قلين بمسافة كيلو متر بقرية سنهور المدينة ومسافة 150متر بقرية شباس الشهداء باعتماد مبلغ مليونى و226الاف و716جنيه، حيث يتم تركيب كابلات أرضية وتزرع 93 عمود انارة عامة.
رئيس مدينة دسوق يوجه بصيانة الإنارة بموقف السيارات العمومي (صور)
رئيس مدينة دسوق يوجه بصيانة الإنارة بموقف السيارات العمومي (صور)
رئيس مدينة دسوق يوجه بصيانة الإنارة بموقف السيارات العمومي (صور)
رئيس مدينة دسوق يوجه بصيانة الإنارة بموقف السيارات العمومي (صور)
رئيس مدينة دسوق يوجه بصيانة الإنارة بموقف السيارات العمومي (صور)
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