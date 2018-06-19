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إزالة مرزعة سمكية مخالفة على 14 فدان في الدقهلية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:06 م
إزالة مرزعة سمكية مخالفة على 14 فدان في الدقهلية
صورة أرشيفية
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ازال المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، مزرعة سمكية على مساحة ١٤ فدان على أرض زراعية تابعة لجمعية السلام الجديد بقلبشو.

شارك في تنفيذ الإزالة رضا بركات رئيس الوحدة المحلية ومدير الجمعية، ورضا يونس سكرتير الوحدة وعبدالله عبدالله فنى الوحدة، وحمادة العشرى فنى بالوحدة، على أرض جمعية السلام الجديدة بقلبشو، وجرى تحرير محضر انضمامي مع الجمعية.

وشدد رئيس مجلس مركز ومدينة بلقاس على استمرار الحملات لازالة التعديات تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية بالتصدي الحاسم لأى تعديات.
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