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أستاذة تمويل : مصر تحتل المركز الـ55 من 137 دولة في توافر المهندسين والعلماء (فيديو)

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:06 م
أستاذة تمويل : مصر تحتل المركز الـ55 من 137 دولة في توافر المهندسين والعلماء (فيديو)
الدكتورة هبة علي
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كساب أحمد
 
قالت الدكتورة هبة علي، أستاذ مساعد التمويل في الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن مصر في المرتبة الـ96 من أصل 137 في الاقتصاد الرقمي، لكنها في المرتبة الـ55 من 137 دولة في توافر المهندسين والعلماء.

وتابعت "علي"، خلال حوارها ببرنامج "أسواق وأعمال"، المذاع على فضائية "onlive"، مساء الثلاثاء، أن مصر في المركز الـ 72 دوليًا من أصل 137 دولة، رغم أن النظام التعليمي في مصر يعاني من الكثير من المشاكل، وهذا يعني أن مصر ليس لديها أي أزمة في العنصر البشري.
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