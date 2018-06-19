وزير الشباب والرياضة: الأهلي والزمالك حصن الكرة المصرية
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:05 م
أحمد جمال وعلي نبوي
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الأهلي والزمالك هم بمثابة حصانين قادرين على حركة الكرة المصرية في الداخل والخارج.
وتابع :"
أرى تطوير كبير داخل الإنشاءات الموجودة بنادي الزمالك، وساقوم بزيارة مجموعة كبيرة
من الاندية والكيانات الرياضية".
وأكمل:"نسعى
للاهتمام بالشباب والرياضة خلال الوقت القادم واشكر المستشار مرتضى منصور على استقباله
لنا في النادي".
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