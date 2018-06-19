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وزير الشباب والرياضة: الأهلي والزمالك حصن الكرة المصرية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:05 م
وزير الشباب والرياضة: الأهلي والزمالك حصن الكرة المصرية
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الأهلي والزمالك هم بمثابة حصانين قادرين على حركة الكرة المصرية في الداخل والخارج.

 

 

وتابع :" أرى تطوير كبير داخل الإنشاءات الموجودة بنادي الزمالك، وساقوم بزيارة مجموعة كبيرة من الاندية والكيانات الرياضية".

 

 

وأكمل:"نسعى للاهتمام بالشباب والرياضة خلال الوقت القادم واشكر المستشار مرتضى منصور على استقباله لنا في النادي".

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