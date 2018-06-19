تيسير الجاسم: طوينا صفحة روسيا وهدفنا إسعاد الجماهير السعودية





أكد تيسير الجاسم نجم المنتخب السعودي لكرة القدم أن أبرز ما يشغل لاعبي الفريق حاليا هو محو الصورة التي كان عليها في المباراة الافتتاحية للمونديال الروسي وإسعاد الجماهير السعودية.





وأشار الجاسم في المؤتمر الصحافي الذي حضره اليوم (الثلاثاء)، إلى جوار الأرجنتيني بيتزي مدرب المنتخب إلى أن واقعة تعطل محرك الطائرة والحريق الذي حدث فيه لن يؤثر على الفريق في مباراته أمام أوروجواي.





ويلتقي الفريقان غدا (الأربعاء)، في مدينة روستوف ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة، وكان المنتخب السعودي خسر صفر / 5 أمام نظيره الروسي في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الخميس الماضي، فيما استهل منتخب أوروغواي مسيرته في البطولة بفوز صعب 1 / صفر على منتخب مصر يوم الجمعة الماضي.





وقال: "لم نقدم في المباراة الأولى المستوى المطلوب منا أو مستوانا الحقيقي وشعرنا بالحزن الشديد. ومباراة الغد صعبة ولكن نتمنى أن نكون أكثر استعدادا لتقديم مباراة أفضل، أجواء كأس العالم كبيرة وشغلنا الشاغل هو الشعب السعودي".





وعن الحالة النفسية للاعبين بعد الهزيمة في المباراة الافتتاحية، علّق قائلاً: "في عالم كرة القدم قد تتعرض لهزيمة صغيرة أو كبيرة ولكننا تعودنا على هذا في عالم كرة القدم، علينا أن ننسى ذلك سريعا لأننا في بطولة كبيرة يتابعها العالم، منذ اليوم التالي مباشرة طوينا الصفحة تماما وبدأنا التركيز في لقاء أوروغواي لمحو هذه الأحزان وإسعاد جماهيرنا".





وعن الطقس الحار وآثاره على اللاعبين، أفاد بالقول: "نلعب أحيانا في طقس أكثر صعوبة ونستطيع التعامل مع هذه الأجواء دون عناء".





وحول مواجهة اللاعبين لويس سواريز وإدينسون كافاني نجمي هجوم منتخب أوروغواي، قال الجاسم: "لعبنا أمام لاعبين مثل كافاني وسواريز من قبل وأهم ما يشغلنا حاليا هو إسعاد الجمهور السعودي".



