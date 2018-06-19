البورصات الأوربية تتراجع فى ختام جلسة اليوم الثلاثاء

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الثلاثاء في المنطقة الحمراء مع مخاوف نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وجاء هبوط البوروصات الأوروبية مع خسائر الأسواق العالمية بعد تزايد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين عقب تحذير الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من فرض تعريفات جديدة على بكين.





وقال "ترامب" إنه قد يضيف تعريفات إضافية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهي الخطوة التي جاءت بعد أن أعلنت بكين في وقت سابق إنها ستفرض رسوماً بقيمة 34 مليار دولار على الواردات الأمريكية، رداً على قرار واشنطن يوم الجمعة الماضي.





ومن جانبها ذكرت وزارة التجارة الصينية أن التهديد الأخير من قبل واشنطن انتهك المفاوضات السابقة وتوافق الآراء الذي تم التوصل إليه بين البلدين.





وكان قطاع الموارد الأساسية الأسوأ أداءً في البورصات الأوروبية بنهاية جلسة اليوم، حيث تراجع بنسبة 2.5%.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع فائض الحساب الجاري بمنطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي بأكثر من التوقعات.





وعند ختام التعاملات، هبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.7% إلى 383.2 نقطة، فيما تراجع "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4% إلى 7603.8 نقطة.





أما مؤشر "داكس" الألماني فهبط إلى 12677.9 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 1.2% كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.1% إلى 5390.6 نقطة.





وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.4% إلى 1.1573 دولار.