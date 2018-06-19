حديقة الحرية بالقاهرة تستقبل احتفالات اليوم العالمي لليوجا 21 يونيو

أعلن الدكتور فينود بهايد ، القائم بالاعمال الهندى وحضرها لفيف من الصحفيين والاعلاميين بان قرار الأمم المتحدة الذى تم اتخاذه لعجل يوم 21 يونيو من كل عام يوماً عالمياً لليوجا. وجاء قرار الأمم المتحدة بناءاً على اقتراح قدمته الهند وأيدته 177 دولة أخرى جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى اقامته السفارة الهندية بالقاهرة اليوم بمناسبة اقامة اليوم العالمى لليوجا . ويقوم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، التابع للسفارة الهندية بالقاهرة، بالتعاون مع الحكومة المصرية، بتنظيم الاحتفالات في هذه المناسبة منذ عام 2015، وذلك عن طريق إقامة الفعاليات المختلفة في القاهرة وغيرها من المدن المصرية والتى سيشاهدها العديد من كبار المسئوليين المصريين ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات حضور عدد من الشخصيات البارزة من كافة المجالات إلى جانب المئات من ممارسي اليوجا من مختلف أنحاء مصر.





ففى القاهرة سيقوم محافظ القاهرة بتدشين احتفالات اليوم العالمى لليوجا وستكون الفنانة دينا عبد الله هى ضيفة شرف الاحتفالية لهذا العام





21 يونيو 2018، الساعة 5 مساءً في حديقة الحرية بالقرب من دار الأوبرا المصرية، القاهرة.





وبينما سيقوم عدد من كبار المسئولين بمحافظة الاسكندرية بتدشين الاحتفالية بمكتبة الاسكندرية بالاضافة الى نجم العالم فى رياضة الاسكواش السيد محمد الشوربجى بمكتبة الاسكندرية وذلك يوم





22 يونيو 2018، الساعة 5 مساءً في مكتبة الإسكندرية، الإسكندرية.





وسيتم تدشيين اليوم العالمى بمحافظة الاسماعيلية عدد من نواب البرلمان المصرى بالمحافظة وممثلى محافظة الاسماعيلية





23 يونيو 2018، الساعة 5 مساءً في نادي الموانئ(شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى)، الإسماعيلية.





واضاف فينوود بان اليوجا تعتبر أحد العلوم الإنسانية البالغة الدقة حيث تركز على تحقيق التناغم بين الجسد والعقل. فهي فن وعلم يهدف إلى الارتقاء بصحةالإنسان. كما تهدف ممارسة اليوجا إلى التغلب على كافة أشكال المعاناة مما يؤدي إلى الشعور بالحرية في كل مناحي الحياة من خلال صحة شاملة وشعور بالسعادة والتناغم.





تؤثر الحالة العقلية للإنسان بشكل كبير على أدائه في العمل وإنتاجيته ومهاراته الشخصية وعلاقاته مع الآخرين. وتعد اليوجا إحدى الرياضات التي ثبتت فعاليتها في تحسين الصحة العقلية والبدنية للإنسان.





وتتشرف سفارة الهند بدعوة الجميع للمشاركة في احتفالات العيد الرابع لليوم العالمي لليوجا في مصر



