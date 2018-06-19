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الأمين العام لمنظمة التعاون يندد بانتهاكات وقف إطلاق النار في أفغانستان

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:45 م
الأمين العام لمنظمة التعاون يندد بانتهاكات وقف إطلاق النار في أفغانستان
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

أعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تأييده الكامل للنداء الذي وجهه مجلس الأمن الدولي للأطراف في أفغانستان، مرحبا في الوقت ذاته بالمبادرة الأحادية الجانب للرئيس الأفغاني بتمديد وقف إطلاق النار .

وجدد نداء المنظمة لجميع الأطراف الأفغانية والمجتمع الدولي بمضاعفة الجهود من أجل ضمان استدامة وقف إطلاق النار بما يفضي إلى السير قدما في مسار السلام.

وندد بانتهاكات وقف إطلاق النار في أفغانستان، التي وقعت خلال عطلة عيد الفطر والهجوم المزدوج الذي وقع في ولاية نينغارهار، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 50 قتيلا.

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