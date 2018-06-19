بولندا ترسخ لعنة المباراة الافتتاحية بعد الخسارة من السنغال





خسر منتخب بولندا، من منافسه منتخب السنغال، بنتيجة هدفين لهدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم في روسيا 2018.





‏ورسخ منتخب بولندا لعنة المباراة الافتتاحية له بالمونديال، حيث ربح مواجهة وحيدة فقط من مبارياته الافتتاحية الـ8 في كأس العالم، وتعادل 3 مباريات، وخسر في 4 لقاءات





وكان الفوز الوحيد لمتتخب بولندا، علي منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مونديال 1974.



