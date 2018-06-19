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بولندا ترسخ لعنة المباراة الافتتاحية بعد الخسارة من السنغال

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:38 م
بولندا ترسخ لعنة المباراة الافتتاحية بعد الخسارة من السنغال
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أحمد عصام
 

خسر منتخب بولندا، من منافسه منتخب السنغال، بنتيجة هدفين لهدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

‏ورسخ منتخب بولندا لعنة المباراة الافتتاحية له بالمونديال، حيث ربح مواجهة وحيدة فقط من مبارياته الافتتاحية الـ8 في كأس العالم، وتعادل 3 مباريات، وخسر في 4 لقاءات

وكان الفوز الوحيد لمتتخب بولندا، علي منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مونديال 1974.

المزيد عن: مونديال روسيا كأس العالم بولندا والسنغال بولندا السنغال
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