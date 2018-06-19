محمود الخطيب: نتطلع للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في مشروعات وطنية

محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أبدى ترحيبَه الشديد بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة الجديد، خلال زيارته لمقر النادي الأهلي بالجزيرة، مساء اليوم الثلاثاء.

وأكّد الخطيب، على أن النادي الأهلي لديه مشروع شبابي من أجل مصر بشكل عام، والنهوض بالمستوى الرياضي والشبابي في الأهلي بشكل خاص.

وأوضح رئيس النادي الأهلي، أن كل المؤسسات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة بحاجة للتكاتف معًا من أجل مشروع شباب ورياضة مكثف، لمصلحة مصر الوطن الذي يحتوينا جميعًا.

وردًا على تهنئة وزير الرياضة على عقد الأهلي التاريخي للرعاية.. قال الخطيب، إنه كان يطمح لمزيد من العائد المادي للنادي، ولكن السوق المالي الحالي كان محكومًا بعض الشيء ببعض الأمور.

وأكّد أنه يتطلع لتعاون كبير مع وزارة الشباب والرياضة في مشروعات شبابية وطنية، وهو ما يعمل المجلس الحالي للأهلي على تفعيله عبر برنامج «عائلة الأهلي».