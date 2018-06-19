رئيس "الحفاظ على التراث": هناك أماكن في مصر غير مهيئة للسياحة
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:37 م
جهاد جمال
قال ماجد الراهب، رئيس جمعية الحفاظ على التراث المصري، إن مصر تتمع بمواسم حج متتالية من مسيحين العالم، مشيرً إلى أن السياحة الدينية تقدر نسبتهم حوالي 60 % من نسبة السياحة العالمية.
وتابع الراهب، خلال حواره المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، أن الدولة الوحيدة التي زارها السيد المسيح هي مصر، مشيرًا إلى أن أهمية زيارة أول فوج من إيطاليا لمسار العائلة المقدسة تكمن في مصاحبة الفوج لعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.
وأضاف، أن حدث مثل هذا لابد من الترويج له، معتقدًا أنه سيكون له مردود قوي على الدخل السياحي المصري، مشيرًا إلى أن هناك أماكن في حاجة تحتاج للتطوير لتكون مهيئة للسياحة مثل "جبل الطير بسمالوط، وسخا في كفر الشيخ"، مشيرًا إلى أن شجرة مريم بالمطرية شبة عشوائية ويصعب السياحة فيها.
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