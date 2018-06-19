رئيس "الحفاظ على التراث": هناك أماكن في مصر غير مهيئة للسياحة

قال ماجد الراهب، رئيس جمعية الحفاظ على التراث المصري، إن مصر تتمع بمواسم حج متتالية من مسيحين العالم، مشيرً إلى أن السياحة الدينية تقدر نسبتهم حوالي 60 % من نسبة السياحة العالمية.





وتابع الراهب، خلال حواره المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، أن الدولة الوحيدة التي زارها السيد المسيح هي مصر، مشيرًا إلى أن أهمية زيارة أول فوج من إيطاليا لمسار العائلة المقدسة تكمن في مصاحبة الفوج لعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.



