محافظ كفرالشيخ يتفقد موقف السيارات ويتحفظ على سيارة (صور)

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، التحفظ على السيارة رقم " ل ف ج 1279 " بخط دسوق_محلة أبوعلى، وضبط قائد المركبة "م.ح.م.س" دسوق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامة الفورية، لعدم الالتزام بالتعريفة المقررة وإساءة معاملة الركاب.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ، على موقف السيارات العمومى بعاصمة المحافظة، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بعدد من مواقف سيارات الاجرة بمجمع المواقف بمدينة كفرالشيخ، وسيارات التاكسى والسرفيس، وذلك للتأكد من مدى انضباط حركة نقل الركاب، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، واعلان تعريفة الركاب بالموقف العمومى، وتشديد الرقابة، وضبط اى مخالفات من السائقين، على كافة الخطوط طبقا لتعريفة الركوب المقررة بعد تحريك اسعار المواد البترولية والغاز الطبيعى، صباح السبت 16 يونيو، والتأكيد على وضع ملصقات التعريفة الجديدة على السيارات، واللوحات الإرشادية، داخل المواقف.



واستمع محافظ كفر الشيخ، الى قائدى السيارات والمواطنين حول تطبيق التعريفة الجديدة، مناشدًا المواطنين، بالابلاغ عن اى تجاوزات يقوم بها قائدو مركبات نقل الركاب، تخالف التعريفة المقررة، لنقل الركاب بين المحافظة والمحافظات الاخرى، ومراكز وقرى المحافظة، على الخط الساخن 114، والرقم 15333، والرقم 0473220792، بالإضافة الى خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748.