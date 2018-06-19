نوير: "نحن محبطين لهزيمتنا من المكسيك.. ونتطلع لتغيير المشهد"

تحدث مانويل نوير قائد وحارس مرمي منتخب ألمانيا عن ردة الفعل بعد الخسارة من المكسيك بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الأولي بالمجموعة السادسة، في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.





وقال نوير خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السويد يوم السبت المقبل: "لقد عقدنا اجتماع بيننا كفريق وتحدثنا كثيراً حول ما نحتاجه لفعل الأفضل، لقد انتقدنا أنفسنا بشدة ونحن محبطين لما قدمناه ضد المكسيك".



