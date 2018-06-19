نوير: "نحن محبطين لهزيمتنا من المكسيك.. ونتطلع لتغيير المشهد"
تحدث مانويل نوير قائد وحارس مرمي منتخب ألمانيا عن ردة الفعل بعد الخسارة من المكسيك بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الأولي بالمجموعة السادسة، في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وقال نوير خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السويد يوم السبت المقبل: "لقد عقدنا اجتماع بيننا كفريق وتحدثنا كثيراً حول ما نحتاجه لفعل الأفضل، لقد انتقدنا أنفسنا بشدة ونحن محبطين لما قدمناه ضد المكسيك".
وأضاف: "من المفيد حقاً التحدث مع بعضنا حول ما نستطيع فعله للتحسن ، هذا سوف يساعدنا ،
لدينا العديد من اللاعبين الذين لعبوا في بطولات كبيرة مثل هذه".
وواصل: "لم نملك لغة الجسد الصحيحة في أرضية الملعب ولن نجعل هذا يحدث مجدداً ، نحن واثقين من أننا سنفعلها وسنبرهن بذلك ضد السويد".
وتابع: "أعتقد أنه من الجيد الإنتقال إلى مدينة سوتشي، نحن نتطلع قدماً لتغيير المشهد، لقد حان الوقت للبداية من جديد ".
واستطرد: "كنا نود أن نُلاعب السويد بعد الخسارة في مباشرة لوضع الأمور في مسارها الصحيح لكن هذه ليست هي المسألة ، لذلك نحن نتطلع للذهاب لمدينة جديدة وملعب جديد".