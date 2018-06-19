وفاة مغني "راب" في أمريكا بظروف غامضة

صدمة كبيرة عاشها محبو أغنيات الراب في ​أميركا​ والعالم، بعدما أفادت الشرطة الأميركية بأن اثنين من مغني الراب الصاعدين قتلا في حادثي إطلاق نار منفصلين قرب ميامي وفي مدينة بيتسبرغ أمس الاثنين.





وفي التفاصيل، فقد ذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة بروارد في ولاية فلوريدا أن مغني الراب "​جاسيح أونفروي​" المعروف بإسم إكس إكس إكس تنتيشن، البالغ من العمر 20 عاماً تعرض لإطلاق نار فيما كان يغادر معرضاً للدراجات النارية بمنطقة ديرفيلد بيتش.





أما الحادثة الثانية فكان ضحيتها مغني الراب ​جيمي وبو​ الذي توفي بعد إطلاق نار عليه في مدينة بيتسبرغ، ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى عن الحادث.