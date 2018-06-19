10 مليارات دولار.. كيف استعدت روسيا لتأمين مباراتها مع المنتخب المصري؟

بالتزامن مع انطلاق مباراة منتخب مصر وروسيا، على ملعب كريستوفسكي، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم، فإن هناك استعدادت تجرى على قدم وساق لتأمين المباراة، تبدأ بتعليمات للجماهير، وتواجد الشرطة، تحسبًا لتهديدات داعش.

يأتي هذا التأمين الكبير من السلطات الروسية بعد التهديدات التي تلقتها من "داعش" بالهجوم على مباريات كأس العالم، مما يشكل خطرًا كبيرًا على المشاركين في أهم بطولة رياضية هذا العام.

تعليمات للجماهير

بدأت الجماهير المصرية والروسية التوافد على ملعب كريستوفسكى لمتابعة اللقاء المرتقب بين المنتخبين المصري والروسي والمقرر لها الثامنة من مساء اليوم في إطار الجولة الثانية من مباريات كأس العالم .

ونشر الاتحاد الدولي لكرة الدم ملصقات أمام بوابات ملعب سانت بطرسبرج أرينا، تتضمن الممنوعات من دخول ملعب مباراة اليوم بين مصر وروسيا، كمنع الجماهير من اصطحاب "ترمس الشاى" إلى الملعب مؤكدة أنه سيتم مصادرته على البوابات أثناء دخول الجماهير.

ويمنع أيضًا اصطحاب المأكولات والمشروبات، باستثناء أطعمة الأطفال والألبان الخاصة بهم، ووضع فيفا قيودًا على استخدام العقاقير الطبية بإمكانية إحضار عبوة واحدة من الدواء بحد أقصى 7 أدوية مختلفة.

وحدات شرطية للمدن

وزارة الداخلية الروسية، أعلنت عن إنشاء وحدات شرطية خاصة للمدن التي ستسضيف كأس العالم "روسيا 2018" في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو المقبل.

وذكرت وكالة "تاس" للأنباء الروسية أن وزارة الداخلية ستحاول فرض مزيد من السيطرة على مدن كأس العالم من خلال إنشاء وحدات شرطية جديدة، تكون بجانب الشرطة العادية لتأمين جماهير الحدث الرياضي الأهم في عام 2018.

وتعتبر الأنشطة الرئيسية للشرطة السياحية هي القيام بدوريات لأماكن إقامة الجماهير الأجنبية خلال كأس العالم، ومساعدتهم فى حل القضايا ومشكلاتهم الخاصة، وتلقى الشكاوى ي حال ارتكاب جرائم ضدهم، بالإضافة إلى تأمين المناطق المحيطة بملاعب المباريات بجانب الشرطة العادية.

شرطة دولية

ويشارك في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم التي سوف تنطلق في روسيا، رجال شرطة من 33 دولة تشارك فرقها في البطولة.

قيمة التغطية التأمينية

وحول قيمة التغطية التأمينية، كشف الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن قيمة التغطية التأمينية لبطولة كاس العالم لكرة القدم تبلغ 10 مليارات دولار، ضد مخاطر الهجمات الإرهابية والأضرار التي يمكن أن تلحق بهذا الحدث، كما زادت أقساط التأمين بنحو 10% عن كأس العالم السابقة في عام 2014.

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أنه بالنسبة لحدث مثل كأس العالم 2018، لا يمكن أن يترك أي شيء للصدفة: الملاعب، والاتحاد الدولى لكرة القدم (FIFA)، والجهات الراعية، واللاعبين، والفرق الوطنية، والقنوات التليفزيونية، واللاعبين وغيرهم، جميعهم يقومون بالتأمين للحصول على تغطيات مختلفة على كافة المخاطر المختلفة التي قد تنشأ.

وأضاف الاتحاد أنه وفقًا لتصريحات سماسرة وشركات التأمين، أن خطر وقوع هجمات إرهابية وأضرار من مثيرى الشغب وأيضًا خطر نقل الحدث من إستاد إلى آخر أدى إلى رفع أقساط الشركات واللاعبين الذين يشترون التأمين لكأس العالم لكرة القدم في روسيا مقارنة بالحدث السابق في البرازيل وتقدر القيمة المؤمنة للحدث بأكثر من 10 مليارات دولار كما بلغت الأقساط ضد الهجمات الإرهابية أعلى بنحو 10 % من كأس العالم فى عام 2014 أو في نهائيات مسابقات كأس العالم السابقة.

ومن بين أولئك الذين يؤمنون ضد المخاطر التي تشمل الإلغاء والاختطاف والهجمات السيبرانية والإصابة الشخصية هم وكلاء بيع التذاكر و أصحاب الملاعب وشركات إمداد المواد الغذائية وشركات الضيافة واللاعبين وشركات النقل التليفزيونى، وتشير تقديرات شركة التأمين بيزلى باللويدز إلى أن مخاطر الهجمات الإرهابية والأضرار لهذا الحدث مؤمن عليها بأكثر من 10 مليارات دولار.

تأمين الملاعب

ويتم التأمين على الملاعب الـ12 بروسيا، بداية من ايكاترينبرج في الشرق إلى سان بطرسبرج فى الشمال، كالينينجراد في الغرب وحتى سوتشى في الجنوب، وذلك عن الأضرار المادية التي يمكن أن تلحق بهم بمبلغ يقارب المليار دولار، وهناك مبلغ إضافي قدره 250 مليون دولار لتغطية مسئولية الإرهاب و100 مليون دولار لوثائق تأمين خطر إطلاق النار الحي.

وقال كريس باركر رئيس قسم العنف السياسى والإرهاب والخطف و الفدية، إن الطلب على وثائق تأمين خطر إطلاق النار الحى التي تشمل هجمات باستخدام مركبات أو سكاكين ارتفع بالمقارنة مع البرازيل، ويدفع حاملو الوثائق 5 آلاف دولار قيمة قسط التأمين ضد الهجمات الإرهابية مقابل كل 1 مليون دولار من التغطية، وذكرت شركة بيزليBeazley أن قيمة تأمين شركات الضيافة وإمداد المواد الغذائية بلغت مبلغ 500 مليون دولار مقابل مخاطر إلغاء الحدث، بالإضافة إلى 150 مليون دولار آخرى لتأمين تكاليف الإعلانات الترويجية المتعلقة بكأس العالم، كما دفعت FIFA مبلغ 134 مليون دولار للتأمين على النوادى ضد إصابة اللاعبين بجروح.

متابعة اللاعبين

وتشير تقديرات لويدز في لندن، إلى أنه قد تم تأمين سيقان اللاعبين المهاجمين - وهي الأكثر قيمة بين جميع اللاعبين بالفريق – ومتوسط قيمة التأمين تزيد على 19 مليون جنيه إسترليني 25.33 مليون دولار، وبالنسبة لقنوات التليفزيون، يمكن لقرصنة البيانات أن تسبب خسارة في الإيرادات ورفع الدعاوى القضائية ويتجاوز تأمين البث العالمي قيمة 100 مليون دولار أمريكي.

كما يثير الإرهاب مخاوف منظمى كأس العالم حيث لهذا النوع فقط من المخاطر بلغ رأس المال المكتتب به حوالى 250 مليون دولار أمريكي، أما تغطية مخاطرlone wolf shooters فقط وصلت إلى 100 مليون دولار أمريكي.

الخطف هو أيضًا خطر من المخاطر المتعلقة بروسيا، لاعبو كرة القدم وعائلاتهم وأحبائهم معرضون للخطر حيث تبلغ المبالغ المؤمنة لكل فريق لتغطية الخطف حوالي 25 مليون دولار أمريكي، أو 800 مليون دولار أمريكى للفرق الـ32 المؤهلة معًا و فيما يتعلق بالمخاطر الإلكترونية، فإن شركات التذاكر ومنظمي الأحداث الرياضية يواجهون مخاطرة كبيرة.

حيث أنهم يحتفظوا بالبيانات الشخصية والمالية لعدة مئات الآلاف من المؤيدين والداعمين للحدث، ووفقًا لبيزلي Beazley، وكالة الاكتتاب في اللويدز المتخصصة في هذا النوع من المخاطر، تقدر المبالغ المؤمنة لشركة التذاكر الواحدة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.