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الإنذار المبكر: توقعات بأمطار رعدية على المدينة المنورة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 06:01 م
الإنذار المبكر: توقعات بأمطار رعدية على المدينة المنورة
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

أصدر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بسُحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة.

وأشارت الهيئة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، اليوم الثلاثاء- إلى تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على منطقة المدينة المنورة، خاصةً العيص والفريش واليتمة ومهد الذهب والأجزاء المجاورة لها.

وأضافت أن الحالة تبدأ الساعة الخامسة عصر اليوم، وتنتهي الساعة العاشرة من مساء اليوم.

المزيد عن: نشاط في الرياح توقعات المدينة المنورة الإنذار المبكر أمطار رعدية
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