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تدشين "الروسي العربي للأبحاث والدراسات الاقتصادية" لدعم الاستثمار حول العالم

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 06:02 م
تدشين الروسي العربي للأبحاث والدراسات الاقتصادية لدعم الاستثمار حول العالم
المستشار سامي الهلالي
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الفجر
 
دشن المستشار سامي الهلالي، المركز الروسي العربي للأبحاث والدراسات الاقتصادية والحلول التمويلية بالتعاون مع المركز الإسلامي الاقتصادي بروسيا، ومقره موسكو، وذلك تحت شعار "الجسر العربي للاقتصاد العالمي"، وهو المركز المكمل لشعار شركة "أموال وأعمال للاستشارات المالية".

ويهدف المركز لتقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والحلول التمويلية والدراسات للمشاريع الاقتصادية والشركات العالمية التي ترغب في تنمية وتوسيع أعمالها وفتح فروع بجميع الدول ومختلف القارات، وكذلك تقديم بحوث ودراسات اقتصادية ومالية للمساهمة في تطوير النظريات الأكاديمية والعملية، وتقديم الفرص الحقيقية لرواد الاستثمار على مستوى العالم.
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