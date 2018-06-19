البولندي تياجو كيونيك يسجل الهدف العكسي رقم 45 في تاريخ المونديال

نجح المنتخب السنغالي في إحراز الهدف الأول في شباك منتخب بولندا في المباراة المقامة بينهما حاليًا في ختام منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 والمقامة حاليًا في روسيا.





وجاء هدف منتخب السنغال عبر اللاعب البولندي "تياجو كيونيك" بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38 من زمن اللقاء.





ويعتبر هذا الهدف العكسي الرابع في بطولة كأس العالم 2018، بعد هدف المغربي "عزيز بوهدوز" لصالح إيران، وهدف الاسترالي "عزيز بيهيتش" للمنتخب الفرنسي، وهدف النيجيري "إيتيبو" لصالح منتخب كرواتيا.





كما يعد هذا الهدف العكسي رقم 45 في تاريخ بطولة كأس العالم منذ إنطلاقها عام 1930.



