حقائق شيقة عن النيازك.. تعرف عليها

هل تعلم أن النيزك عبارة عن جسيم يوجد في النظام الشمسي خارج غلاف الأرض، ويتكون من حطام الصخور وقد يكون في حجم حبيبات الرمل الصغيرة أو في حجم صخرة كبيرة؟





ولكن عند دخول النيزك إلى الغلاف الجوي الخاص بكوكب الأرض والمرور في أجواء الأرج ثم الإختفاء، يطلق عليه اسم الشهاب أو "الشهاب الساقط".



