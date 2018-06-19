حقائق شيقة عن النيازك.. تعرف عليها
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:52 م
هل تعلم أن النيزك عبارة عن جسيم يوجد في النظام الشمسي خارج غلاف الأرض، ويتكون من حطام الصخور وقد يكون في حجم حبيبات الرمل الصغيرة أو في حجم صخرة كبيرة؟
ولكن عند دخول النيزك إلى الغلاف الجوي الخاص بكوكب الأرض والمرور في أجواء الأرج ثم الإختفاء، يطلق عليه اسم الشهاب أو "الشهاب الساقط".
أما إذا وصل النيزك كوكبنا ولامس سطح الأرض، فإنه في هذه الحالة يعرف باسم الحجر النيزكي.
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