العراق.. محافظ كركوك بالوكالة يواجه اتهاما جديدا

أفاد موقع "السومرية نيوز" بأن القضاء العراقي أصدر مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريبوار فائق عبد المجيد طالباني بتهمة اختلاس الأموال الحكومية.





ونقل الموقع عن مصدر مطلع تأكيده أن محكمة تحقيق النزاهة في كركوك أصدرت مذكرة قبض بحق طالباني المقيم في أربيل، متهمة إياه بصرف مبلغ مالي يقدر بـ76 مليون دينار (نحو 1.7 مليون دولار) لأغراضه الشخصية "خارج سياقات القانون". كما نقلت "روسيا اليوم"





وأشار المصدر إلى أن القضية ستحال إلى محكمة الجنح لمحاكمة طالباني غالبا، إذا لم يعيد هذه الأموال.





وكان القضاء العراقي قد أصدر في أوائل يونيو الجاري مذكرة اعتقال بحق طالباني الذي فضل عدم العودة إلى كركوك من أبريل، وذلك على خلفية قراره رفع علم إقليم كردستان فوق المباني الحكومية ودوره في تنظيم استفتاء على انفصال المنطقة عن العراق في سبتمبر الماضي.



