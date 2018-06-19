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"معلومات الوزراء" ينفي ارتفاع أسعار الدواء

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 06:03 م
معلومات الوزراء ينفي ارتفاع أسعار الدواء
أدوية - أرشيفية
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يحيى حلمي
 
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بارتفاع أسعار الأدوية وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا زيادة في أسعار الأدوية وأن أسعار الأدوية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير، مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الدواء في السوق المصري وتدعمه ليكون بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع, مع تفعيل كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات‏, مشيرة إلى أنها ‏ تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحليبشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته, بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام بعدم الانسياق عما يثار بشأن نقص للأدوية أو ارتفاع أسعارها إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150).
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