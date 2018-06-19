الفوز لـ"الدب".. تنبؤات طريفة للحيوانات حول نتيجة مباراة مصر وروسيا

ساعات قليلة تفصلنا عن مشاهدة المباراة الصعبة بين منتخب مصر وصاحب الأرض المنتخب الروسي على ملعب كريستوفسكي، والتي تقام في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم، أثيرت توقعات عديدة حول النتيجة، حيث توقعها بعض الحيوانات التي عملت كعرافة لمباريات كأس العالم، حاسمة الفوز لروسيا.

القط أخيل

تنبأ القط الأصم "أخيل" بفوز المنتخب الروسي على نظيره المصري في المباراة التي ستجمعهما اليوم في مدينة بطرسبورغ في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا.

ويقوم أخيل بالتنبؤ بنتائج المباريات بطريقة بسيطة وطريفة، حيث يتم وضع وعاءين فيهما ذات الطعام أمام أخيل، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، ووعاء المنتخب الذي يبدأ أخيل بالأكل منه هو المرشح للفوز بالمباراة.

واليوم وضع وعاءان مملوآن بالأكل أمام القط الأصم، وتم وضع علم روسيا بالقرب من الوعاء الأول، بينما وضع علم مصر بالقرب من الوعاء الثاني.

واختار أخيل الوعاء الأول، وهذا يعني أنه يتنبأ بفوز منتخب روسيا على نظيره المصري.

يذكر أن القط أخيل عمل عرّافا لمباريات كأس القارات بكرة القدم التي أقيمت في موسكو الصيف الماضي، بالإضافة لتوقعيه الصحيحين في مونديال روسيا حتى الآن، حيث توقع فوز روسيا على السعودية في مباراة الافتتاح كما توقع فوز إيران على المغرب.

ليمور

بينما حمل حيوان ليمور في حديقة حيوان بمدينة إيكاترينبرج الروسية، بشرى سارة لمشجعي منتخبي روسيا وبيرو في نهائيات كأس العالم، حيث توقع فوزر روسيا على مصر..

فالليمور حلقي الذيل الذي يدعى سبارتاك، ويبلغ من العمر سبعة أعوام، توقع تحقيق بيرو لمفاجأة كبرى أمام فرنسا، لتفوز عليها عندما يلتقيان في إيكاترينبرج، في إطار مباريات المجموعة الثالثة يوم الخميس.

وخلافا للطريقة التي تتنبأ بها عادة الحيوانات التي تستخدم في التكهن بنتائج المباريات، تقول الحارسة أنا أندريشوك إن سبارتاك يتناول الطعام من الوعاء الذي يحمل علم المنتخب الذي يتنبأ بخسارته.

وتنبأ سبارتاك بالفعل الأسبوع الماضي بفوز روسيا على السعودية، وهي نتيجة تحققت بالفعل على أرض الواقع.

حيوانات روبي

حديقة حيوانات روبى فى كراسنويارسك بروسيا، استخدمت "نمر" في حديقة حيوان روبى، فى محاولة غير منطقية للـ"تنبوء" بنتيجة مباراة روسيا مع مصر خلال مبارايات كأس العالم.

وعلقت حديقة الحيوات علبتان الأولى عليها علم مصر والأخرى عليها علم روسيا، ليختارها النمر البنغالى داخل حديقة الحيوان في محاولة للتنبوء بنتيجة المباراة المقرر عقدها اليوم، خلال منافسات كأس العالم بروسيا لمعرفة من الذي سيفوز منتخب بلادها أم منتخب مصر .

تحدثت مديرة حوض الأسماك في سوتشي، جانا زازينا، عن قيام ثعلب الماء غاري الذي يعيش في حوض الأسماك بسوتشي بالتنبؤ بنتيجة مباراة روسيا ومصر.

وقالت زازينا إن "غاري وطني جدًا، وتنبأ للمرة الثانية على التوالي بفوز المنتخب الروسي على نظيره المصري من خلال اختيار الكرة التي تحمل العلم الروسي".

وكان غاري في وقت سابق قد تنبأ بفوز المنتخب الروسي في مباراته مع السعودية، والتي انتهت بفوز المنتخب الروسي بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء.

شمبانزي

توقع شمبانزي "جوليا"، في مصر، نتيجة مباراة مصر وروسيا، واختار الكرة المكتوب عليها مصر من كرتين تم إدخالهما إليه في القفص.