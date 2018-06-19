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"الحكومة" تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 06:01 م
الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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يحيى حلمي
 
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بزيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 50 % وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قام المركز بالتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا ‏المعلومات، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا توجد أي زيادات في ‏أسعار كروت شحن المحمول نتيجة للارتفاع الأخير في أسعار الطاقة والمنتجات البترولية، مشددًا على أن ‏أسعار كروت الشحن لكافة شركات المحمول ثابتة كما هي دون أي تغيير، مشيراً إلى ‏أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.‏

وفي النهاية ناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي ‏الدقة قبل نشر مثل ‏هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب ‏المواطنين، وفي ‏حالة وجود أي شكاوي أو استفسارات يمكن الاتصال على الرقم الخاص ‏بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ( 155).‏
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