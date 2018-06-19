"الحكومة" تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بزيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 50 % وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قام المركز بالتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا ‏المعلومات، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا توجد أي زيادات في ‏أسعار كروت شحن المحمول نتيجة للارتفاع الأخير في أسعار الطاقة والمنتجات البترولية، مشددًا على أن ‏أسعار كروت الشحن لكافة شركات المحمول ثابتة كما هي دون أي تغيير، مشيراً إلى ‏أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.‏



