"الحكومة" تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 06:01 م
يحيى حلمي
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بزيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 50 % وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية.
وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قام المركز بالتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا توجد أي زيادات في أسعار كروت شحن المحمول نتيجة للارتفاع الأخير في أسعار الطاقة والمنتجات البترولية، مشددًا على أن أسعار كروت الشحن لكافة شركات المحمول ثابتة كما هي دون أي تغيير، مشيراً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وفي النهاية ناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي أو استفسارات يمكن الاتصال على الرقم الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ( 155).
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