عاجل .. بداية الشوط الثاني مشاهدة مباراة بولندا والسنغال .. بث مباشر مباراة بولندا والسنغال

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معلومات عن مشاهدة بولندا والسنغال مباشر اليوم بولندا Vs السنغال، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : ملعب موردافيا أرسينا، المعلقين : أحمد الطيب من الملعب (بي إن ماكس 1) + نوفل البلشي (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K) .





موعد مشاهدة بولندا والسنغال يوتيوب مباراة كولومبيا واليابان في تمام الـ 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 5:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .





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